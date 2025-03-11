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11 yaşındaki çocuğa sahipsiz köpekler saldırdı: Her yeri paramparça olmuştu

Erzurum'un Narman Belediyesi sınırlarında ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Baba Yakup Tutar, 'Komşumuz da gelip haber vermiş, kardeşim gidip getirdi, evin önünde gördüğümüzde yüzü, gözü ve her yeri paramparça olmuştu.' diye konuştu.

AA11 Mart 2025 Salı 12:31 - Güncelleme:
11 yaşındaki çocuğa sahipsiz köpekler saldırdı: Her yeri paramparça olmuştu
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İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Sütpınar Mahallesi'nde ekmek almaya giden Murat Tutar'a sahipsiz köpekler saldırdı.

Ağır yaralı olarak ilçe merkezindeki hastaneye kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesinde acil yoğun bakımda tedaviye alındı.

Baba Yakup Tutar, AA muhabirine, oğlunu kanlar içinde görünce korktuğunu söyledi.

Oğlunun kıyafetlerinin paramparça olduğunu ifade eden Tutar, "Murat bakkala ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğramış. Köpeklerin elinden kendisi kurtulmuş. Murat, bir komşumuzu karşıdan görünce ondan yardım istemiş, 'Köpekler beni ısırdı.' diye bağırmış." dedi.

- "HER YERİ PARAMPARÇA OLMUŞTU"

Tutar, şöyle konuştu:

"Komşumuz da gelip haber vermiş, kardeşim gidip getirdi, evin önünde gördüğümüzde yüzü, gözü ve her yeri paramparça olmuştu. İlçeye sağlık ocağına götürdük. Oradaki müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine getirdik. Kafasında 5-6 santim genişliğinde 5 yara var. Kulak memesi parçalanmış, kopmuş. Gözünün altında diş izi var. Boğazında nefes borusunda 2 delik var. Durumu şu anda kritik, yoğun bakımda. Çocuğum oruç tutuyordu, akşam 9-10'a kadar çikolata getirmemi bekliyordu ama şimdi ben onu hastanede 'Kalkacak mı?' diye bekliyorum. Doktorlar, kafasındaki yaralarında sıkıntı olmadığını ama nefes borusunda sorun olduğunu söyledi. Aşırı derece kan kaybetmiş, damar yolu açtıklarında kan gelmiyordu. Allah göstermesin kan kaybından ölebilirdi."

Belediye ekiplerinin sahipsiz köpekleri toplamaya başladığı haberini aldığını anlatan Tutar, "Birinin çocuğu ölünce mi illa olması gerekiyor? Niye şimdi toplamaya başladılar, dün toplasaydılar. Çocuğuma ben şimdi çikolata götürürdüm ama bugün hastanede bekliyorum. Kim sorumluysa hepsinden şikayetçi olacağım." ifadelerini kullandı.

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