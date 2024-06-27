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  • 11 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfek ateş aldı: Anne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
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11 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfek ateş aldı: Anne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Afyonkarahisar'da küçük çocuk oynadığı tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu annesini vurdu.

IHA27 Haziran 2024 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
11 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfek ateş aldı: Anne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
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Olay, kent merkezine bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde evlerinin odasında asılı tüfekle oynayan 11 yaşındaki B.H.K., tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu 41 yaşındaki annesi T.K.'yı (41) karın bölgesinden vurdu.

Çocuğun kardeşlerinin durumu kahvehanedeki babasına bildirmesi üzerine babası 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanan anneyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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