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11 yaşındaki Defne piyano yarışmasında birinci oldu

Şanlıurfa'da 11 yaşındaki Defne Ekmekçi, çevrim içi düzenlenen Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda birinciliği elde etti. Defne Ekmekçi, geçen yıl da London College Of Music seçmelerinde gösterdiği başarı üzerine 'Uluslararası Piyano Öğrencisi' unvanı aldığını ifade etti.

AA11 Haziran 2021 Cuma 14:55 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 14:55
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Yaklaşık 2 yıldır piyona eğitimi alan Ekmekçi, mayıs ayında çevrim içi düzenlenen ve Kanada, ABD, Ukrayna gibi ülkelerden aynı yaş kategorisindeki 250 katılımcının eserlerinin değerlendirildiği yarışmaya katıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda birinciliğe layık görülen Defne'nin ismi akademinin internet sayfasında yer alırken, plaket ve sertifikası da gönderildi.

Ekmekçi, gazetecilere, piyanoya ilgi duyduğu için bu alanda eğitim aldığını söyledi.

Yurt içinde de çeşitli yarışmalara katılarak başarılı olduğunu anlatan Ekmekçi, şöyle konuştu:

"Pandemi dönemindeki yasaklarda piyano çalmak bana çok iyi geliyordu. Canım sıkılınca piyano çalınca mutlu oluyorum. Salgın süreci nedeniyle çevrim içi düzenlenen yarışmaya video çekip yolladım. Benim için güzel oldu, çok mutluyum. Piyanoda daha başarılı olmak istiyorum. Fazıl Say gibi çalmayı çok istiyorum. O çok güzel çalıyor, ben de kendimi öyle düşlüyorum. Gelecekte hayatımın her anında yanımda piyano olmasını istiyorum."

Defne Ekmekçi, geçen yıl da London College Of Music seçmelerinde gösterdiği başarı üzerine "Uluslararası Piyano Öğrencisi" unvanı aldığını ifade etti.

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