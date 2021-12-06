11 yaşındaki Dilem avokado çekirdeğinden 'doğal renk maddesi' üretti: TÜBİTAK proje yarışmasında birinci oldu

AA 6 Aralık 2021 Pazartesi 11:26 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 11:26

Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Aloğlu, yaklaşık 2 yıl önce kardeşinin ısırdığı avokado çekirdeğinin renk salgıladığını fark etti.

Kimya öğretmeni Derya Ertuğrul ile Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Laboratuvarlarında yaklaşık bir yıl süren çalışma yapan Aloğlu, yoğurt, ekmek ve gazoz gibi gıdaları renklendirmeyi başardı.

Aloğlu, hazırladığı "Avokado Çekirdeğinden Doğal Renk Maddesi Elde Edilmesi ve Farklı Gıdaların Renklendirilmesinde Kullanılması Projesi" ile TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

- "BENİM İÇİN DEĞİŞİK BİR TECRÜBE OLDU"

Aloğlu, AA muhabirine, laboratuvar ortamında ürettiği doğal renk maddesinin sadece gıda boyamada değil her alanda kullanılabileceğini söyledi.

TÜBİTAK proje yarışmasında birinci olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Aloğlu, yeni bir şey keşfetmenin farklı tecrübe olduğunu vurguladı.

Ürettiği doğal renk maddesinin tekstil başta olmak üzere her alanda kullanılabileceğini düşündüğünü anlatan Aloğlu, şöyle devam etti:

"Ben zaten avokado tüketmeyi seven bir insanım. Günlük hayatımda tüketiyorum. Yine bir gün kendim için avokado hazırlarken kardeşim yanıma geldi. Çekirdeğin tadını merak ederek, çekirdeği ısırdı. Daha sonra ben çekirdeğin yenmeyeceğini söyleyip kenara koydum. Daha sonra çekirdeğe baktığımda sanki oraya kırmızı boya damlatmış gibi kıpkırmızı bir renk ortaya çıktığını fark ettim. Bu konuyu Fen Bilimleri öğretmenimle paylaştım. Oradan proje fikirleri ortaya çıktı.



Aslında avokado ülkemizde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Gastronomi alanında tatlı, tuzlu salatalarda olsun, kremlerinden yağlarına birçok ürünü var. Bu avokado kullanımı ile de çekirdek atığı ortaya çıkmaya başladı. Ben bu çekirdek atığını kullanarak bir renk elde ettim. Aslında avokado çekirdeğinin rengi böyle kremsi sarı diyebileceğimiz bir renge sahip ama oksijen ile temas ettiğinde kızarmaya başlıyor."

Aloğlu, Avokado çekirdeğini rendeleyerek toz haline getirdiğini ve ultrasonik su banyosunda suyla karıştırdıktan sonra renk maddesi elde ettiğini anlattı.

Renk maddesinin gıdalarda bir probleme de neden olmadığını belirten Aloğlu, "Kendi projemde yoğurt, ekmek ve gazozu renklendirdim. Bu renk maddesini gıdalara eklediğimde herhangi bir olumsuzluğa sebep olmadı. Tadı veya kokusu değişmedi." dedi.