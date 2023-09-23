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  • 11 yaşındaki kız çocuğu okula giderken köpek saldırısına uğradı
Güncel

11 yaşındaki kız çocuğu okula giderken köpek saldırısına uğradı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde okula giderken köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu, dizinden ve kolundan yaralandı. Okula gitmeye korktuğunu söyleyen küçük kız, “Bu köpekler yüzünden korkuyoruz ve okula gidemiyoruz. Köpekler havladığı için bu bölgeden korkarak geçiyoruz“ dedi.

IHA23 Eylül 2023 Cumartesi 10:22 - Güncelleme:
11 yaşındaki kız çocuğu okula giderken köpek saldırısına uğradı
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Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda okula gitmek için kuzeni ile birlikte evden çıkan 11 yaşındaki Rumeysa Göktepe, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin üzerine atlaması ve ısırması neticesinde bacağından yaralanan küçük kız, çevredekilerin yardımıyla hastaneye sevk edildi. Pansumanı tamamlanan kız çocuğuna daha sonrasında kuduz ve tetanos aşısı yapıldı.

Rumeysa'nın babası Sami Göktepe, "Sabah ben çocukları okula gönderdim. Köpek çocuğun üzerine atlamış bacağını ve baldırını ısırmış. Arkadaşları kurtarmaya çalışmış ama onlar da küçük olduğu için kaçmış. Vatandaşlar hastaneye götürüp pansuman yaptırmışlar. Bende işteydim eşimin araması sonrasında hastaneye gittim. Her gün köpek olayı ben bunları istemiyorum" dedi.

"KÖPEKLER HAVLADIĞI İÇİN BU BÖLGEDEN KORKARAK GEÇİYORUZ"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Rumeysa Göktepe yaşadığı korku dolu anları anlatarak, "Ben okula gidiyordum ve köpek havlıyordu. Köpek üzerime atladı ve bacağımı ısırdı bende kafamı betona vurdum. Düşünce diz kapağım yara oldu. Kuzenimin elinde top vardı o topa vurdu köpekte topun peşine gitti. Bizim komşumuz beni adlı ve hastaneye götürdü. Burada bana aşı vuruldu. Bu köpekler yüzünden korkuyoruz ve okula gidemiyoruz. Köpekler havladığı için bu bölgeden korkarak geçiyoruz" diye konuştu.

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