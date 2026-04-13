İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7282
  • EURO
    52,3046
  • ALTIN
    6769.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

11 yıl sonra aynı ev aynı facia: Baba ile oğuldan acı haber geldi

Amasya'da 11 yıl önce anne ve oğlunun soba zehirlenmesinden öldüğü evde bu sefer de baba ile diğer evladı aynı sonla hayatını kaybetti.

IHA13 Nisan 2026 Pazartesi 14:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Kurşunlu Mahallesi Kafkas Sokak'taki müstakil evde yaşayan Yasemin (50) ve oğlu Anıl Ali Zeren (14), 11 yıl önce soba zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti. Yaşadıkları büyük acı sonrası hayata tutunmaya çalışan baba Mehmet Ali Zeren (64) ile oğlu Alper (39) de 11 yıl sora aynı kaderi yaşadı.

Baba ve oğluna telefonla ulaşamayan yakınları, polislerle birlikte girdikleri evde baba-oğulu yerde hareketsiz halde buldu. Eve gelen acil sağlık ekipleri baba ve oğlunun sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi. Olayı duyan yakınları ve mahalle sakinleri büyük şok yaşadı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından tabuta konularak cenaze aracıyla morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zeren ailesinin 11 yıl arayla aynı acı sonla karşı karşıya kaldıklarını belirten Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Muhammed Aca, "11 yıl önce de soba zehirlenmesi olmuştu. Anne ve oğlu ölmüştü. Şimdi de baba ve diğer oğlu hayatını kaybetti. İçeri girdiğimizde evde yoğun duman vardı. Sobadan sızan gazdan zehirlenmişler" diye konuştu.

Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da olay yerine gelerek bilgi aldı.

  • soba zehirlenmesi
  • ölüm haberleri
  • aile trajedisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.