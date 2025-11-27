İSTANBUL 22°C / 12°C
Güncel

11 yıl sonra ilk ziyaret: Papa 14. Leo Türkiye'de

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti başlangıcında, “Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz.” dedi.

27 Kasım 2025 Perşembe 12:34
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, 12.23'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Papa 14. Leo, havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yetkililer tarafından karşılandı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun gün içinde Anıtkabir'i ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.

PAPA 14. LEO, TÜRKİYE YOLUNDA DÜNYAYA BARIŞ MESAJI VERDİ

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti başlangıcında, "Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz." dedi.

İtalyan ITA Havayolları'nın kendisine bu seyahat için tahsis ettiği özel uçakla yola çıkan Papa 14. Leo, yolculuk sırasında seyahatini takip eden aralarında Anadolu Ajansı'nın da olduğu farklı medya kuruluşlarından 70'i aşkın gazeteciyi selamladı.

Papa, "Bütün Hristiyanlar ve dünya için taşıdığı anlam dolayısıyla dört gözle beklediğim bu seyahati gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum." dedi.

Türkiye ve Lübnan'da yapacağı temaslara işaret eden Papa 14. Leo, "Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Tüm insanları barış için birlik olmaya ve bunun yollarını aramaya çağıran Papa, "Farklılıklarımıza, farklı dinlerden, farklı inançlardan olmamıza rağmen biz hepimiz kardeşiz ve umuyorum ki barışı ve dünyanın birlik olmasını teşvik etme sürecinin bir parçası olabiliriz." diye konuştu.

