11 yıllık husumet! Konya'daki katliamın nedeni

1 Ağustos 2021 Pazar 09:49 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 09:52

Konya'da 7 kişinin öldürülmesi sonrası olayın 11 yıllık bir husumet olduğu ifade edilmişti. Yaşanan katliam öncesi iki aile arasında 29 Temmuz 2010 tarihinde başlayan husumetin tutanakları ortaya çıktı.



Hürriyet'in haberine göre; O dönem iki ailenin birbirlerinden şikayetçi olduğu olay tüm detaylarıyla resmi tutanaklara geçti. Buna göre o tarihte polise giderek ifade veren Ayşe Keleş, şöyle ifade verdi:

"29 Temmuz 2010 günü saat 13.30'da evimizin yakınında bulunan tarlada annem İsmihan Altun ile birlikte biber topluyorduk. Bu esnada komşumuz olan Yaşar Dedeoğulları şahıs geçerken bir anda durarak, anneme doğru el işareti yapıp 'Yine mi geldin o...' dedi. Dedeoğulları'nın söylediğini annem duymadı. Bunun üzerine şahsın yanına giderek 'Neden annemle ilgili böyle konuşuyorsun' dedim. Aramızda ağız dalaşı oldu, herhangi bir kavgamız olmadı."

'KIZIMA KÜFÜR ETTİ'

Annesi İsmihan Altun ise ifadesinde, "Kızımla birlikte tarlada biber topluyorduk. Kızım bir anda kızgınlık ile Yaşar Dedeoğulları'nın yanına giderek ağız dalaşı yaptılar. Yaşar Dedeoğulları'nın, bana doğru el sallayarak 'O..., yine mi geldin' dediğini öğrendim. O... dediğini kızım duymuş, ben duymadım. Arkam dönüktü. Davacı ve şikayetçiyim" dedi.

'NATAŞA DEDİM'

Yaşar Dedeoğulları ise o dönem verdiği ifadesinde, "İsmihan Altun'u tanıyorum. Bahsedilen gün traktörümle evime doğru giderken İsmihan Altun ve kızı Ayşe Keleş'in tarlada biber topladığını gördüm. İsmihan Altun, daha önce kedimi yavrularıyla birlikte götürmüştü. Bu nedenle İsmihan Altun'a 'Nataşa kedilerimi getir' dedim.

Ardından traktör ile yoluma devam ettim. İsmihan ile kızı ise traktörün arkasında evime kadar gelerek, bana hakaret ettiler. Hiç bir şekilde 'O...' demedim. Yalnızca kedilerimi götürdüğünden dolayı 'Nataşa' dedim. Yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Bana hakaret ettikleri için asıl ben İsmihan Altun'dan davacı ve şikâyetçiyim" dedi.

KORUMA KARARI VARDI

Bu husumet, 12 Mayıs 2021'de tekrar kavga boyutuna taşındı. Bu tarihte Altun ailesi ve yakınlarından oluşan 60 kişilik grup, öldürülen Dedeoğulları Ailesi'nin evini basarak, Yaşar Dedeoğulları'nı, eşini, iki oğlu ve kızlarını darp etti. Bu kavgadan sonra Dedeoğulları Ailesi'yle ilgili koruma kararı alındı. Olası bir yakın tehdit durumunda "çağrı üzerine koruma" verilen Dedeoğulları'nın kaldığı evin giriş noktalarına da güvenlik kameraları yerleştirildi.

Resmi kayıtlara köy kavgası olarak geçen olayda, evi basan 60 kişilik gruptan 6 kişi tutuklandı. Daha sonra yapılan itirazda 6 kişiden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 2'si ise hâlâ tutuklu. Bir türlü dinmeyen bu husumet, önceki gün Dedeoğlulları Ailesi'nden 7 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Dedeoğulları Ailesi, polis veya jandarmayı arama fırsatı bulamadan öldürüldü.

SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Konya'da, K. ailesinin yakını olduğu belirtilen Mehmet Altun'un (33), Dedeoğulları ailesi fertlerine silahla saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mehmet Altun'un, Dedeoğlu ailesi fertleriyle bahçede otururken sandalyeden kalkarak poşet içindeki tabancasını çıkarıp, peş peş ateşlediği, ardından da aracına binip uzaklaştığı yer aldı.