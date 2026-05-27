İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9092
  • EURO
    53,4595
  • ALTIN
    6632.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 11 yıllık karanlık aydınlanıyor: Fenerbahçe kafilesine saldırı dosyası yeniden açılıyor
Güncel

11 yıllık karanlık aydınlanıyor: Fenerbahçe kafilesine saldırı dosyası yeniden açılıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırı dosyası, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin incelemesi sonucu verilen 'kanun yararına bozma' kararıyla yeniden açıldı ve daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki olarak baştan değerlendirilmesinin önü açıldı.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2026 Çarşamba 11:12 - Güncelleme:
11 yıllık karanlık aydınlanıyor: Fenerbahçe kafilesine saldırı dosyası yeniden açılıyor
ABONE OL

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin yaptığı inceleme sonrası dosya hakkında "kanun yararına bozma" kararı verildi.

Edinilen bilgilere göre, yıllardır kamuoyunda tartışılmaya devam eden Fenerbahçe kafilesine saldırı dosyasında yeni bir hukuki süreç başlatıldı. Dosyanın mevcut delilleri ve soruşturma sürecindeki işlemlerin yeniden değerlendirildiğini belirtti.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin hazırladığı rapor doğrultusunda alınan "kanun yararına bozma" kararının ardından dosyanın yeniden yargı mercilerince ele alınacağı öğrenildi.

Fenerbahçe kafilesine yönelik saldırı, 4 Nisan 2015 tarihinde takım otobüsünün Trabzon dönüşü silahlı saldırıya uğramasıyla gündeme gelmişti. Olayda otobüs şoförü yaralanırken, saldırının faili ve organizasyonuna ilişkin soruşturma uzun yıllardır kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Bakan Gürlek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, sporun ruhuna ve toplumsal huzurumuza yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir. Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin "kanun yararına bozma" kararı dün itibarı ile alındı. Bu karar ile birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız; bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz.

  • Fenerbahçe saldırısı
  • Adalet Bakanı Akın Gürlekin
  • dosya incelemesi

ÖNERİLEN VİDEO

Marşa bastı, neye uğradığını şaşırdı! Panik anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.