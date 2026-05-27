  • 110 yıldır süren muhteşem anlar! Küskünleri barıştıran 1 kilometrelik kuyruk
110 yıldır süren muhteşem anlar! Küskünleri barıştıran 1 kilometrelik kuyruk

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesin Yamanlı Mahallesi'nde 110 yıldır süren gelenek bu yıl da devam etti. Uzadıkça uzayan bayramlaşma kuyruğu yaklaşık 1 kilometreyi buluyor.

27 Mayıs 2026 Çarşamba 11:28
Kurban Bayram namazı sonrası yaşlılar sıraya geçti, gençler bayramlaştı. Bayramlaşan sıraya geçince, kuyruk uzadıkça uzadı. Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'ndeki 110 yıllık geleneğin bu yıl da bozulmaması mahalle halkını memnun etti.

Bayramlaşma merasiminin ardından mahalle sakinleri hep birlikte mezarlığa giderek ecdatlarına dua etti. Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren, "Bizim dedelerimizden gördüğümüzü bizler de sürdürüyoruz. Küskünler sıraya girip bayramlaşıyor. 110 yıldır bu böyle sürüyor. Yaklaşık 1 kilometre sıra oluyor" dedi.

