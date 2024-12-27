111 ülkeyle 289 görüşme! Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

2024 yılında Türkiye'nin diplomasi trafiği oldukça yoğun gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2024 yılında 17'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten olmak üzere toplam 48 farklı ülkeye 82 yurt dışı ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde toplam 387 bin 736 kilometre yol katetti. Fidan, 2024 yılında 111 farklı ülkeden mevkidaşıyla 289 görüşme gerçekleştirdi ve 38 farklı ülkenin Dışişleri Bakanını Türkiye'de konuk etti. 2024 yılında 12'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakaten olmak üzere Fidan, toplam 44 çok taraflı toplantıya iştirak etti. Bakan Fidan, 2024 yılında çeşitli seviyelerde yabancı muhataplarla 146 telefon görüşmesi yaptı.