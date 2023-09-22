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  • 112 Acil'e asılsız ihbarda bulunan 16 kişi para cezasına çarptırıldı
Güncel

112 Acil'e asılsız ihbarda bulunan 16 kişi para cezasına çarptırıldı

Eskişehir Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız aramalarla meşgul eden 16 kişiye 27 bin 500 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

AA22 Eylül 2023 Cuma 17:04 - Güncelleme:
112 Acil'e asılsız ihbarda bulunan 16 kişi para cezasına çarptırıldı
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Valilikten yapılan açıklamada, 2023 yılında il genelinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen aramaların yüzde 61'inin asılsız veya gereksiz çağrılardan oluşturduğu belirtildi.

Bu durumun kamu personeli ile araç ve gereçlerinin fuzuli olarak meşguliyetine sebebiyet verdiği ve gerçek acil durumu olanlara süratle ulaşılmasını engellediği vurgulanan açıklamada, "112 Acil Çağrı hattından gerçek acil durumu ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için usulsüz arama yaparak hatları meşgul eden şahısların bu menfi davranışlarından vazgeçirilmesi ve bu kişilerin sayılarının düşürülmesi için Valiliğimizce 2023 yılı içinde 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız/gereksiz aramalarla meşgul eden 16 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 17'nci maddesi gereğince 27 bin 500 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Türk Ceza Kanunu kapsamına giren fiiller hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı duyuruldu.

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