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112 personeli hastayı sırtında taşıdı

Amasya'da 112 personelinin hastayı ambulansa kadar sırtında taşıması büyük takdir topladı.

IHA13.02.2020  14:35 - Güncelleme: 13.02.2020  14:35

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çalkaya köyünde rahatsızlanan bir vatandaş acil sağlık hizmetlerini arayarak yardım talep etti. Kısa sürede köye ulaşan 112 ekipleri, yoğun kar olan köyde hastayı sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen olay yerine kısa sürede ulaşan 112 acil sağlık hizmetlerinde fedakarca çalışan ekipler sırtlarında taşıdıkları hastaya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Hasta daha sonra ileri tetkik ve tedavisi için 4×4 arazi tipi ambulansla Taşova Devlet Hastanesine nakledildi.

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