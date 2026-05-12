Güncel

112 SAĞLIK ÇALIŞANLARI BEN BİLİRİM'DE!

360 ekranlarında hafta içi her gün 19.00'da Alper Ateş'in sunduğu Ben Bilirim programının bu haftaki bölümünde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri yarışmacı olarak yer aldı.

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2026 Salı 10:44 - Güncelleme:
112 SAĞLIK ÇALIŞANLARI BEN BİLİRİM'DE!
Toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen programda, 112 çalışanları hem bilgileriyle yarıştı hem de izleyicilere önemli mesajlar verdi.

360 ekranlarında yayınlanan programı takip eden izleyiciler, sağlık çalışanlarının kritik görevleri hakkında önemli bilgiler edinme fırsatı buldu. Program boyunca acil sağlık hizmetlerinin önemi vurgulanırken, saniyelerin hayat kurtardığı gerçeğine dikkat çekildi.

112 personelleri, gereksiz yapılan ihbar ve aramaların gerçekten yardıma ihtiyacı olan vatandaşların hayatını riske atabildiğini ifade etti. Yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen aramaların yaklaşık %28'inin önem teşkil etmeyen çağrılardan oluştuğunu belirterek vatandaşları daha duyarlı davranmaya davet etti.

Hem eğlenceli hem de bilgilendirici anlara sahne olan program, acil sağlık hizmetlerinin toplum için taşıdığı hayati önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

"Ben Bilirim" diyenlerin yarışması Ben Bilirim, hafta içi her gün saat 19.00'da 360 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Kaçıranlar için programın tamamını @tv360comtr youtube adresinden izleyebilirsiniz.

Başvuru için:

https://www.tv360.com.tr/benbilirim

  • Ben Bilirim
  • 112 Acil
  • Alper Ateş

