112'ye her 2 aramadan 1i asılsız

Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 369 bin 332 ihbarın 195 bin 653'ünün asılsız olduğu bildirildi.

Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 1 Ocak ve 31 Ağustos tarihleri arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, 369 bin 332 çağrıyı karşıladığı belirtildi.

Bu çağrıların 173 bin 679'unun gerçek çağrı olduğunu ve ilgili birimlere yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çağrılardan 195 bin 653'ü asılsız çağrı olarak kayda geçti. Çağrıların yüzde 52,98'i asılsız ve gereksizdir. Asılsız ve gereksiz çağrılar, gerçek acil durumlara müdahale süresini uzatarak hayat kurtarma şansını azaltıyor ve ekiplerin zamanını boşa harcıyor. 112'yi yalnızca acil durumlar için arayın. Gereksiz aramalar hem yasal işlem hem de idari para cezası ile sonuçlanabilir."