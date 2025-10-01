İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

112'ye her 2 aramadan 1i asılsız

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 369 bin ihbardan 195 bini asılsız çıktı. Yetkililer, 'Gereksiz aramalar hem yasal işlem hem de idari para cezası ile sonuçlanabilir.' uyarısında bulundu

1 Ekim 2025 Çarşamba 10:44
Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 369 bin 332 ihbarın 195 bin 653'ünün asılsız olduğu bildirildi.

Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 1 Ocak ve 31 Ağustos tarihleri arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, 369 bin 332 çağrıyı karşıladığı belirtildi.

Bu çağrıların 173 bin 679'unun gerçek çağrı olduğunu ve ilgili birimlere yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çağrılardan 195 bin 653'ü asılsız çağrı olarak kayda geçti. Çağrıların yüzde 52,98'i asılsız ve gereksizdir. Asılsız ve gereksiz çağrılar, gerçek acil durumlara müdahale süresini uzatarak hayat kurtarma şansını azaltıyor ve ekiplerin zamanını boşa harcıyor. 112'yi yalnızca acil durumlar için arayın. Gereksiz aramalar hem yasal işlem hem de idari para cezası ile sonuçlanabilir."

