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  • 112'yi 697 kez arayıp meşgul etti: 43 bin lira ceza kesildi
Güncel

112'yi 697 kez arayıp meşgul etti: 43 bin lira ceza kesildi

Samsun'da bir kişi ceza kesilmesine rağmen 2024 yılının ilk 6 ayında 112 Acil Çağrı Merkezini 697 kere arayarak meşgul etti. Şahsa 43 bin 750 TL ceza kesildiği ifade edildi.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 11:11 - Güncelleme:
112'yi 697 kez arayıp meşgul etti: 43 bin lira ceza kesildi
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112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, 2024 yılının ilk 6 ayında yine asılsız çağrılarla meşgul edildi. Samsun 112 Acil Çağrı Merkezine 2024'te 686 bin 962 çağrı geldi. Toplam gelen çağrıların 160 bin 753'ünü sağlık, 140 bin 342'sini emniyet, 13 bin 497'sini itfaiye, 13 bin 533'ünü jandarma, 2 bin 994'ünü orman, 297'sini AFAD, bin 368'ini sahil güvenlik oluşturdu. Bu çağrıların yüzde 60'ı asıllı çıkarken, yüzde 40'ını da asılsız çağrılar oluşturdu.

10 ÇAĞRIDAN 4'Ü GEREKSİZ

2024 yılında asılsız arayan 30 kişiye toplamda 43 bin 750 TL para cezası uygulandı. Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 112'ye gelen her 10 çağrıdan 4'ünü gereksiz çağrılar oluşturuyor. Asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılar, 112 Acil Çağrı Merkezinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülmesine engel oluyor.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ramazan Himmet, "Yapılan gereksiz ihbar ve çağrılar acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ekip yönlendirmede gecikmelere neden olmaktadır. Acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza en kısa sürede yardımda bulunulması amacıyla, 112 hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi, aksi halde idari para cezası ve aramanın niteliğine göre suç duyurusunda bulunulacağından gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

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