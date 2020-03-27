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114 kilogram uyuşturucu yakalandı

Diyarbakır merkez, Bismil ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 114 kilo 299 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

IHA27 Mart 2020 Cuma 10:14 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 10:14
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda 21-25 Mart tarihleri arasında Diyarbakır merkez, Bismil ve Silvan ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 114 kilo 299 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şahıs adli kontrol şartı ile 1 şahıs da yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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