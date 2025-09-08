İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2025 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2647
  • EURO
    48,5003
  • ALTIN
    4818.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 115 kişi hayatını kaybetmişti: Ebrar Sitesi davasında 9 kamu görevlisinin yargılanması sürdü
Güncel

115 kişi hayatını kaybetmişti: Ebrar Sitesi davasında 9 kamu görevlisinin yargılanması sürdü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'ta 115 kişinin ölümüne ilişkin 9 kamu personelinin yargılanmasına devam edildi.

AA8 Eylül 2025 Pazartesi 17:13 - Güncelleme:
115 kişi hayatını kaybetmişti: Ebrar Sitesi davasında 9 kamu görevlisinin yargılanması sürdü
ABONE OL

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.M.G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıkların yer almadığı davada taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık H.M.G. yaptığı savunmada, inşaatın tamamlanmasının ardından yapı kullanım belgesinin verildiğini ve bu nedenle B Blok'un yıkılmasıyla ilgili bir sorumluluğunun olamayacağını iddia etti.

İnşaatın depreme dayanıklılığını kontrol etme gibi bir sorumluluğunun olmadığını dile getiren H.M.G, yıkılan binayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarının hatalı ve eksik olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini istedi.

Müşteki avukatları da sanıkların kaçma hususunun göz önünde bulundurulmasını ve tutukluluk kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

  • Ebrar Sitesi B Blok
  • Kahramanmaraş deprem
  • kamu personeli yargılanması

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.