115 kişi hayatını kaybetmişti: Ebrar Sitesi davasında 9 kamu görevlisinin yargılanması sürdü

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.M.G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıkların yer almadığı davada taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık H.M.G. yaptığı savunmada, inşaatın tamamlanmasının ardından yapı kullanım belgesinin verildiğini ve bu nedenle B Blok'un yıkılmasıyla ilgili bir sorumluluğunun olamayacağını iddia etti.

İnşaatın depreme dayanıklılığını kontrol etme gibi bir sorumluluğunun olmadığını dile getiren H.M.G, yıkılan binayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarının hatalı ve eksik olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini istedi.

Müşteki avukatları da sanıkların kaçma hususunun göz önünde bulundurulmasını ve tutukluluk kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.