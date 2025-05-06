Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
Görüşmede; bölgesel ve küresel gelişmeler ile güncel siyasi konuların ele alınması bekleniyor.
#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi konutunda ziyaret ettihttps://t.co/53T3Gbq6Gn pic.twitter.com/kw9yJe4BUc— Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 6, 2025
SON GÖRÜŞME 9 OCAK'TA YAPILMIŞTI
İki lider en son 9 Ocak 2025 tarihinde bir araya gelmişti. Görüşme, Devlet Bahçeli'nin Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan konutunda gerçekleşmişti.