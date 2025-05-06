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117 gün sonra ilk görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 17:45 - Güncelleme:
117 gün sonra ilk görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Görüşmede; bölgesel ve küresel gelişmeler ile güncel siyasi konuların ele alınması bekleniyor.

SON GÖRÜŞME 9 OCAK'TA YAPILMIŞTI

İki lider en son 9 Ocak 2025 tarihinde bir araya gelmişti. Görüşme, Devlet Bahçeli'nin Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan konutunda gerçekleşmişti.

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