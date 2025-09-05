1175 takımdan 76'sı finale kaldı: TEKNOFEST Roket Yarışması nefes kesti

Roket Yarışması'na bu yıl başvuru yapan 1175 takımdan 76'sı Aksaray'da düzenlenen finallere katılmaya hak kazandı.

Yarışma, havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında toplumda farkındalık oluşturma, ilgili gençleri destekleme, geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya teşvik etme ve profesyonel tasarım süreçlerine aşina olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, önceki yıllarda lise, orta irtifa, yüksek irtifa ve zorlu görev kategorilerinde yürütülen yarışmaya, bu yıl 2 yeni kategori daha eklendi. Bu yeni kategoriler, "uluslararası" kategori ve "özgün hibrit yakıtlı motora sahip roket" kategorisi olarak belirlendi.

Yarışmaya katılan takımlar, Aksaray Roket Atış Alanı'nda roket entegrasyon ve ateşleme kabiliyetlerini geliştirirken, aviyonik, mekanik ve elektronik yetkinliklerini geliştiriyor.

ROKET YARIŞMASINA ULUSLARARASI RAĞBET ARTTI

Finale kalan takımlar, 25 takım lise (asgari 4 bin feet), 24 takım orta irtifa (asgari 8 bin feet), 19 takım yüksek irtifa (asgari 15 bin feet), 3 takım uluslararası (asgari 8 bin feet), 3 takım zorlu görev (asgari 15 bin feet), 2 takım özgün hibrit yakıtlı motora sahip roket (asgari 8 bin feet) kategorilerinde yarışıyor.

Yarışmaya katılan takımların entegrasyon ve roket atışları Aksaray'daki Roket Atış Alanı'nda 2 Eylül itibarıyla başladı.

Uluslararası kategoriye başvuru yapıp finalist olan Malezyalı 3 takım da roket atışlarını gerçekleştirecek.

GEÇEN SENE ABD'DE BİRİNCİLİK, ROKET YARIŞMASI'NDA YENİ REKABET

ABD merkezli Spaceport America Cup'24 roket yarışmasında geçen yıl 10 bin feet kategorisinde dünya şampiyonu olan Vefa Havacılık'ın alt takımı VİST Roket Takımının kaptanı Bilal Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya hazırlık sürecinde yoğun bir raporlama sürecinden geçtiklerini, sonrasında da üretim aşamasına başladıklarını aktardı.

Çalışkan, "TEKNOFEST, yoğun raporlama süreçleriyle meşhur. Bu süreçten sonra üretime geçtik. Karbonfiber ve fiberglass teknolojileri üzerine çalıştık. Roket üretmek kolay bir iş değil ama başarıyla bu noktaya geldik. Şu anda Vefa Havacılık takımımızın zorlu ateşlenmesi yapılacak, şu an rampada roketimiz. Onda da başarılı olacağız." dedi.

Ekiplerinde aviyonik ve mekanik uzmanları olduğunu ve kendisinin de mekanikçi olduğunu belirten Çalışkan, "Aviyoniklerde kendi tasarladığımız özgün kartlar kullandık. Bu çok yapılan bir şey değil. Normalde roket kurtarmasında ticari sistemler kullanılıyor. Bunu kendimiz ürettik. İstersek ticarileştirebiliriz ama şu anda düşünmüyoruz. Mekanik anlamda da analizlerimiz yapıldı ve en uygun tasarımda karar kılındı." diye konuştu.

Çalışkan, birincilikler sonrası yeni takımlarının Avrupa ve ABD'de yarıştığına işaret ederek, "Dünyaya Türk mühendisleri geliyor, inşallah Türkiye çağı başlayacak." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisi alanında amaçlarının Türkiye'yi geliştirmek olduğunu belirten Çalışkan, "Biz de bu doğrultuda çalışıyoruz. Roketsan'a bunca mühendisin hayallerini gerçekleştirdiği için teşekkür ederiz." dedi.

"ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

Koç Üniversitesi Roket Takımı'nda mekanik kaptanı olan Utku Alp Yıldız ise yarışmaya çok heyecanlı başladıklarını, yaşadıkları bazı aksilikleri telafi ederek atış alanına geldiklerini söyledi. Yıldız, "Birazdan atış yapacağız, çok heyecanlıyız. Yarışmaya hazırlanırken özellikle eklemeli üretim konusunda ve aviyonik sistemlerde yeni teknolojiler denedik ve çok şey öğrendik." diye konuştu.

Roket üretiminde kendi geliştirdikleri teknolojileri kullandıklarını belirten Yıldız, "Üretim sürecinde dışardan destek aldık ama çoğunlukla komponentlerimizi ve roketimizi kendimiz ürettik. Özellikle aviyonik sistemimizin kontrol sürecinde mikro kontrol yapmayı denedik. Katıldığımız için gururluyuz. Bu yarışmaya katılarak kendimizce bir şeyler öğreniyoruz ve öğrendiklerimizle ülkemize en iyi şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GÖZÜMÜZ YÜKSEKLERDE"

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Aeronist Havacılık Kulübünden Sena Gül, takım arkadaşları arasındaki dayanışmanın kendilerini finale taşıdığını söyledi. Gül, şunları kaydetti:

"Çok gurur verici bir atmosfer. İyi tasarım yapmayı, programları iyi kullanmayı ve iyi takım çalışması yapmayı öğrendik. Aviyonik sistemdeki arkadaşlarımız özgün kartlarını tasarlayarak kendilerini çok iyi geliştirdi ve bizim mekaniğimize çok katkıda bulundular. Tasarımlar, hesaplamalar bize ait. Kartları arkadaşlarımız tasarladı. Çok özgün bir roket elde ettik."

Gül, metalurji, mekanik, mekatronik, makine ve malzeme mühendisliği alanlarında öğrencilerden oluşan takımlarında, tasarım ve aviyonik sistemlerini ve hesaplarını birleştirerek bir roket ürettiklerini söyledi.

Sena Gül, "Şu an yaptığımız ve rampaya çıkardığımız roket bizi gelecekte çok daha heyecanlandırıyor ve roket alanında çalışmaya itiyor. Uçak mühendisliği öğrencisi olarak bu alanda çok daha hevesli bir şekilde mesleğimi yapmaya itiyor. Gözümüz yükseklerde, geleceğe ilerliyoruz." dedi.