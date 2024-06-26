118 bin 683 kişiden MİT'e yardım teklifi

Türkiye'nin ulusal güvenliği başta olmak üzere farklı konularda yardım ve ihbarda bulunmak isteyenler, MİT'in internet sitesi aracılığıyla mesaj gönderebiliyor. Haziran 2023 ile Mayıs 2024 arasında süreçte 118 bin 683 kişi MİT'e yardım teklifinde bulundu. 2024'ün ilk 5 ayında 39 bin 749 kişi yardım etmek için başvurdu. 1 yıllık süreçte en yüksek başvuru 29 bin 770 ile 2023 Eylül ayında gerçekleşti. En düşük başvuru ise bu süreçte 4 bin 927 ile Kasım 2023'te oldu. 1 yıllık süreçte haziranda 10 bin 903, temmuzda 7 bin 193, ağustosta 11 bin 291, ekimde 9 bin 781, aralıkta 5 bin 069, ocakta 6 bin 714, şubatta 5 bin 490, martta 6 bin 924, nisanda 9 bin 978, mayısta da 10 bin 643 kişi MİT'e yardım teklifinde bulundu.

'ÇABANIZ HAYATİ OLABİLİR'

MİT'in internet sitesinde 'MİT'e nasıl yardım edebilirsin' bölümünde yapılan 'Ülkenin gözü kulağı ol' başlığıyla yapılan bilgilendirmede, "Ülkemizin bütünlüğünü ve çıkarlarını, halkımızın güvenliğini koruma faaliyetlerimiz çerçevesinde katkı sağlamaya sizi de davet ediyoruz. Bildikleriniz, gördükleriniz, duyduklarınız ülkemiz açısından çok önemli olabilir. Elbette istihbarat faaliyetleri bizim işimizdir, fakat milli güvenliğimiz yalnızca kolektif bir çabayla tesis edilebilir. İşte bu noktada çabanız Türkiye için hayati olabilir. Ulusal güvenliğimize zarar verebilecek, tehdit oluşturabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz bunu bizimle paylaşmanızı dileriz. Vereceğiniz en ufak bilgi dahi Milli İstihbarat Teşkilatı'nda kıymetlendirilir ve değerlendirmeye alınır" denildi.

Yanlış ve yanıltıcı bilgiler konusunda da uyarı yapılarak, "Zaman ve emek israfı olmaması için bunu bir sorumluluk çerçevesinde yapmanızı temenni eder ve yanlış, yanıltıcı ya da üçüncü taraflara iftira niteliğindeki bilgilerin tarafımıza kasıtlı olarak sunulmamasını isteriz. Söz konusu amaçlarla teşkilatımıza beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler, yasal tatbikatla karşı karşıya kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.

'TÜM BİLGİLERİ ŞİFRELİYORUZ'

Bilgi paylaşan kişilerin kimliğinin gizli tutulacağına da dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"İçiniz rahat olsun. Bilgi sağlamanın potansiyel risklerini biliyoruz. Milli güvenliğe yaptığınız katkının en üst düzeyde saygı ve gizlilik hak ettiğinin farkındayız. Bu sebeple kimliğinizi ve paylaştığınız diğer ayrıntıların kesinlikle gizli tutulacağını vurgulamak istiyoruz. Form vasıtasıyla sitemize gönderdiğiniz tüm bilgileri şifreliyoruz ve böylece üçüncü şahısların müdahalesine karşı koruyoruz. İsterseniz isim vermeden de mesajınızı bize iletebilirsiniz. Dilerseniz paylaşmak istediğiniz bilgiyi e-posta yoluyla da ulaştırabilirsiniz. Başka bir ülkedeyseniz Türkiye Cumhuriyeti elçilik ofislerine gidip MİT'e bilgi iletmek istediğinizi belirterek bize yardımcı olabilirsiniz. Teşkilatımız, hiçbir konuda sizinle internet ortamında yazışma yapmayacaktır. Teşkilat izlenimi yaratılarak değişik amaçlarla kullanılan 'MİT' uzantılı e-postalara itibar etmeyiniz. Bu kapsamda bize yardımcı olduğunuz, ulusal güvenliğimize gerekli hassasiyeti gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.