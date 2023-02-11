119 saat sonra enkazdan kurtulan Yargıt'tan ''Hz. Yusuf'' duası

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları 6. günde aralıksız devam ediyor. Hatay merkezde 13 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından 119'uncu saatte enkazdan çıkarılan Hatice Yargıt, ambulansta sağlık görevlisine, enkaz altında yaptığı duayı anlattı. Hatice Yargıt, "Hep 'Rabbim sen Hz. Yusuf'u aç ve susuz bırakmadın, beni de bırakma' dedim" diye konuştu.

Sağlık görevlisi de, "İnandın, teslim oldun Yüce Rabbim 119'uncu saatte seni bize kavuşturdu" diyerek Yargıt'a moral verdi.