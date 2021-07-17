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12 bin litre etil alkol yakalandı

Ankara'da, polis operasyonunda, kaçak yollarla ülkeye sokulan 12 bin litre etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

DHA17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:39 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:39
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesinde belirlenen 3 depoya eş zamanlı baskın yaptı. Depolarda yapılan aramalarda; kaçak yollarla ülkeye sokulan toplam 12 bin litre, metil alkol oranı yüksek olduğu belirtilen etil alkol ele geçirildi. Ö.A., B.Ç. ve O.K. '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' ve '4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunu'na muhalefet' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Ülkeye kaçak yollarla sokulan etil alkollerin, 'merdiven altı' tabir edilen yerlerde sahte içki yapımında kullanılacağı öğrenildi. Sahte içkilerin de bayram öncesi eğlence mekanları için piyasaya sürülmek istendiği belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor.

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