12 Dev Adam tarih yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finalde Allah yardımcınız olsun

EuroBasket 2025 yarı final eşleşmesinde 12 Dev Adam, Yunanistan ile karşılaştı. A Milli Takım'ımız rakibini adeta ezdi geçti ve maçı 94-68 kazanarak finale yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Türk bayrağı ve basketbol topu emojisiyle birlikte "12 Dev Adam" etiketine de yer verildi.

A Milli Basketbol Takımı'na peş peşe tebrik mesajları geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müthiş bir oyunla EuroBasket'te finaldeyiz. Tebrikler 12 Dev Adam. Yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup ederek finale çıkan Milli Takımımızı tebrik ediyoruz. 12 Dev Adam'a final maçında başarılar diliyoruz.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Tebrikler #12DevAdam #EuroBasket 2025'te A Millî Erkek Basketbol Takımımız tarih yazmaya devam ediyor! Millî gururumuz, yarı finalde karşılaştığı Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükseldi. Sahadaki azim, inanç ve mücadele; alkışların en büyüğünü hak ediyor. Finalde de aynı inanç ve kararlılıkla parkeye çıkacak olan ay yıldızlılarımızın yanında tek yürek olmaya devam edeceğiz. Haydi Millî Takım, artık şampiyonluk zamanı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarıya imza atan tüm oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, ülkemize yaşattıkları büyük gurur için teşekkür ediyorum. Finalde Almanya karşısında takımımıza başarılar diliyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: TARİH YAZIYORUZ! A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda FİNALDE! Sizinle gurur duyuyoruz #12DevAdam! Son bir adım kaldı... Haydi ŞAMPİYONLUĞA!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Bekle bizi final. Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale çıkan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyor, Almanya ile oynayacakları final maçında başarılar diliyorum. 12 Dev Adam'a şampiyonluk yolunda yürekten inanıyoruz.

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ: Tebrikler 12 Dev Adam! Harikasınız çocuklar. Bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Bekle bizi Almanya.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Potada tarih yazıyoruz! 24 yıl sonra bir kez daha EuroBasket finalindeyiz! 12 Dev Adam sahada ve yüreklerde hep bizimlesin, gururumuzsun... Başarılarınızı gönülden tebrik ediyorum. Şimdi hep birlikte zafer zamanı!



Ticaret Bakanı Ömer Bolat: FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan karşısında gösterdiği üstün performansla finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Teknik ekibimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyor; şampiyonluk yolunda başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: FİNALDEYİZ 12 Dev Adam Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Yürekle, inançla, mücadeleyle bu gurur hepimizin...

AFYONCU: BU SEFER YUNANLILARI 3 GÜN SONRA DENİZE DÖKTÜK

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu ise A Milli Basketbol Takımının başarısını tarihi bir gönderme yaparak kutladı. Afyoncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu sefer Yunanlıları 3 gün sonra denize döktük. 9 Eylül 1922'den 12 Eylül 2025'e" dedi.

ASELSAN: HAVA SAVUNMA BİZİM İŞİMİZ

Türkiye'nin savunma sanayi devlerinden ASELSAN ise paylaşımında "Hava savunma bizim işimiz" ifadelerini kullanarak Adem Bona'nın bloğunu alıntı yaptı.