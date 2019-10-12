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12 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Benim Tatlı Yalanım, Bir Aile Hikayesi, Kuzey Yıldızı İlk Aşk kim birinci?

12 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Benim Tatlı Yalanım, Bir Aile Hikayesi, Kuzey Yıldızı İlk Aşk kim birinci? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Star Tv'de Benim Tatlı Yalanım, Fox Tv'de Bir Aile Hikayesi, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Tv8'de O Ses Türkiye, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 6 ve Atv'de Kim Milyoner Olmak İster yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından kimin birinci olacağı belli olacak.

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Tüm televizyon takipçileri reyting sonuçlarını merak ediyorlar. 12 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Benim Tatlı Yalanım, Bir Aile Hikayesi, Kuzey Yıldızı İlk Aşk kim birinci? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Star Tv'de Benim Tatlı Yalanım, Fox Tv'de Bir Aile Hikayesi, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Tv8'de O Ses Türkiye, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 6 ve Atv'de Kim Milyoner Olmak İster yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından kimin birinci olacağı belli olacak.
 
12 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
12 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı.  12 Ekim reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
5 EKİM PERŞEMBE (GEÇEN HAFTA) REYTİNG SONUÇLARI 
 
TOTAL

 
AB
 

 
ABC

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