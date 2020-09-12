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12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı... Başkan Erdoğan'dan Yassıada'da tarihi mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda önemli mesajlar verecek. Erdoğan, vesayet odaklarına karşı ve darbelerle mücadelede atılan adımları anlatacak.

12 Eylül 2020 Cumartesi 09:17 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 09:17
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Adalet Bakanlığı’nca, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla, bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu” düzenlenecek.

Sempozyumun ilk oturumu, “Türkiye’nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler”, ikinci oturumu ise “Türkiye’de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri” başlıklarını taşıyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasını yapacağı sempozyum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yapılan ilk program olacak.Vesayet ve darbe girişimlerine maruz kalan AK Parti, geçmiş darbelerin de hesabını sordu. Bugün üzerinden 40 yıl geçen 12 Eylül’ün failleri AK Parti’nin referandumla kabul edilen anayasa değişikliği sayesinde yargılanırken, 27 Mayıs’ın acı hatırası olan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürüldü, yargılamaları yok hükmünde sayıldı. Erdoğan, AK Parti liderliğinde vesayet odaklarıyla mücadelesinin yanısıra darbelerle mücadelede atılan adımları da anlatacak. Sempozyuma birçok siyasetçinin de katılması bekleniyor.

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