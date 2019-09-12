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12 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Star Wars Güç Uyanıyor, Benim Talı Yalanım, Mucize Doktor kim birinci?

12 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Star Wars Güç Uyanıyor, Benim Talı Yalanım, Mucize Doktor kim birinci? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam ATV'de Star Wars Güç Uyanıyor, Star TV'de Benim Talı Yalanım, FOX TV'de Mucize Doktor, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de Çakallarla Dans 2 ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ekranlara gelmesi ile birlikte birinci olan yapım belli olacak. 12 Eylül reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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12 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Star Wars Güç Uyanıyor, Benim Talı Yalanım, Mucize Doktor kim birinci?  gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam ATV'de Star Wars Güç Uyanıyor, Star TV'de Benim Talı Yalanım, FOX TV'de Mucize Doktor, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de Çakallarla Dans 2 yapımları izleyiciler ile buluşacak. Yeni bölümlerin ekranlara gelmesi ile birlikte birinci olan yapım belli olacak. 12 Eylül reyting sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
12 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
12 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 12 Eylül reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
GEÇEN HAFTA (5 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI
 
TOTAL 
 

 
AB
 

 
ABC
 

Kara´dan kaçamadılar

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