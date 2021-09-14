12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kız aranıyor

AA 14 Eylül 2021 Salı 17:17 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 17:17

Alınan bilgiye göre, Irak ordusunda uzun yıllar görev yapan Ali Challab Al-Abbood emekli olduktan sonra 5 yıl önce 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood ile Türkiye'ye gelerek Eskişehir'e yerleşti.

Bu sürede kentte yaşayan Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de kızı Sally Ali Challab Al-Abbood'un evden ayrılıp bir daha dönmemesi üzerine polis ekiplerine başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması için özel ekip oluşturuldu.

Genç kızın arkadaşlarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, son görüldüğü bölgenin yanı sıra kent merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ayrıca, Sally Ali Challab Al-Abbood'un sosyal medya hesapları da inceleniyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan Sally'nin erkek arkadaşı M.M, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan genç kızın son görüntüleri bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, bazı bölgelerde eğitimli iz köpekleri ile arama yaptı.

- "KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Baba Ali Challab Al-Abbood, gazetecilere, Irak'ta terör saldırısında yüzünden yaralandığını, kendilerini güvende hissetmedikleri için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Eskişehir'de 5 yıldır yaşadıklarını belirten Al-Abbood, şöyle konuştu:

"İlk kez böyle bir olay başımıza geldi. Hayatından endişe ediyorum. Her şey Allah'ın elinde. Biz güçlü olmaya çalışıyoruz ama enerjimiz tükeniyor. Kızımın bulunmasını istiyorum. Eğer kızımın yerini bilen varsa lütfen yardım etsin. Gören varsa bize ya da polis merkezine bilgi versin."

Kayıp genç kızın kardeşi Tabarek Ali Challab Al-Abbood da ablasının hayatından endişe ettiklerini dile getirdi.

Ablasını çevrede yaptıkları aramalarda bulamayınca ailesiyle polise kayıp başvurusunda bulunduklarını anlatan Al-Abbood, şunları kaydetti:

"Biz sadece ablamı bulmak istiyoruz. Yaşıyorsa ya da hayatını kaybetmişse bilmek istiyoruz. Polis, kameraları inceliyor. Çok yoruldular, halen arıyorlar. Biz Eskişehir'de olabileceğini düşünüyoruz. Kimlik ve pasaportları evde, başka bir şehre gitmiş olabileceğini düşünmüyoruz. Sanki yer yarıldı ve onu yuttu. Ondan haber alamıyoruz."