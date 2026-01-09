İSTANBUL 9°C / 7°C
Güncel

12 gündür kayıp: Sulama kanalına düşen sürücü aranıyor

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 12. günde devam ediyor.

AA9 Ocak 2026 Cuma 09:39
12 gündür kayıp: Sulama kanalına düşen sürücü aranıyor
Kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD personelinin de bulunduğu 135 kişilik ekip, kanal içerisi ve dışında yaklaşık 22 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor.

Harran'da can pazarı! Sulama kanalında arama devam ediyor

Arama çalışmalarına bölgede ikamet eden bazı vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor.

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cesedine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

