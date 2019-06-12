12 Haziran reyting sonuçları! Afili Aşk, Kapanmadan Kazan, Güldür Güldür Show, Kimse Bilmez gecenin birincisi kim?
12 Haziran reyting sonuçlarını merak eden vatandaşlar, ’12 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Haziran reyting sonuçları gecenin birincisi kim?’ sorularına şimdiden yanıt aramaya başladı. Yarışma programlarının ve sinema filmlerinin olduğu gecede ikinci bölümüyle ATV’de ekranlara gelecek olan Kimse Bilmez dizisi arasından kimlerin üst sırada yer alacağı merak ediliyor. Tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi rakamlar açıklanır açıklanmaz sizinler paylaşacağız. İşte 12 Haziran reyting sonuçları haberimizin ayrıntıları…
’12 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Haziran reyting sonuçları gecenin birincisi kim?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Yarışma programlarının ve sinema filmlerinin olduğu gecede ikinci bölümüyle ATV’de ekranlara gelecek olan Kimse Bilmez dizisi arasından kimlerin üst sırada yer alacağı merak ediliyor. Tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Ekrana gelecek filmler arasında FOX TV’de Ayla, TRT1’de Sevginin Gücü filmleri ekrana gelecek. Yarışma programlarından ise TV8’de Survivor Türkiye-Yunanistan, Star TV’de Kapanmadan Kazan ekranlara gelecek. İşte 12 Haziran reyting sonuçları haberimizin ayrıntıları…
12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi rakamlar açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız.
5 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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