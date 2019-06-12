12 Haziran reyting sonuçları! Afili Aşk, Kapanmadan Kazan, Güldür Güldür Show, Kimse Bilmez gecenin birincisi kim?

’12 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Haziran reyting sonuçları gecenin birincisi kim?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Yarışma programlarının ve sinema filmlerinin olduğu gecede ikinci bölümüyle ATV’de ekranlara gelecek olan Kimse Bilmez dizisi arasından kimlerin üst sırada yer alacağı merak ediliyor. Tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Ekrana gelecek filmler arasında FOX TV’de Ayla, TRT1’de Sevginin Gücü filmleri ekrana gelecek. Yarışma programlarından ise TV8’de Survivor Türkiye-Yunanistan, Star TV’de Kapanmadan Kazan ekranlara gelecek. İşte 12 Haziran reyting sonuçları haberimizin ayrıntıları…

12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi rakamlar açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız.

5 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir