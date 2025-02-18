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12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı

Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

AA18 Şubat 2025 Salı 16:50 - Güncelleme:
12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek kadın kıyafeti satışı yapan ve müşterilerle iletişime geçip, "ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü, iade ve sipariş düzeltme yapılması gerekiyor" gibi söylemlerle internet bankacılığına yönlendirerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu yöntemle 18 kişiyi toplam 300 bin lira dolandırdıkları yönündeki şikayetler üzerine aranan şüphelileri tespit etti.

20 MİLYON LİRALIK İŞLEM GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede ise 2024 yılı boyunca toplam 20 milyon liralık işlem gerçekleştiği ortaya çıktı.

Samsun, İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin'de belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 1 milyon lira değerinde düzenlenmiş senet, 12 banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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