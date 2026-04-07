  12 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 26 zanlı tutuklandı
12 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 26 zanlı tutuklandı

Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü teknik ve projeli takip çalışması sonucu 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 26'sı daha tutuklanırken, 22 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

7 Nisan 2026 Salı 09:21
Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması iddialarıyla başlatılan geniş çaplı operasyonda tutuklama sayısı hızla arttı. Gözaltına alınan 64 şüpheliden 26'sı daha tutuklanırken, emniyetteki işlemleri süren 22 kişi için süreç devam ediyor.

64 ŞÜPHELİDEN 26'SI DAHA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tokat merkezli Antalya, Sivas, Aydın, Manisa, Adana, Mersin, İzmir, Çankırı, Samsun, Malatya ve Mardin illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 40'ının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si "ev hapsi", 12'si ise adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 22'sinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİNDEN TEKNİK TAKİP OPERASYONU

Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince teknik ve projeli takip çalışması sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklandığı bilgisine ulaşılmış, 3 Nisan'da Tokat merkezli Antalya, Sivas, Aydın, Manisa, Adana, Mersin, İzmir, Çankırı, Samsun, Malatya ve Mardin illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda silah, para ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 2'si daha önce tutuklanmıştı.

  • yasa dışı bahis operasyonu
  • Tokat operasyon
  • nitelikli dolandırıcılık
  • siber suç
  • suç örgütü

