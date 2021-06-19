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  • 12 ildeki DEAŞ operasyonunda yüklü miktarda Türk lirası ve dövizle altın ele geçirildi
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12 ildeki DEAŞ operasyonunda yüklü miktarda Türk lirası ve dövizle altın ele geçirildi

Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerinde yüklü miktarda nakit ve altınla çok sayıda elektronik eşya bulundu.

AA19 Haziran 2021 Cumartesi 14:18 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 14:36
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltı kararı verilen 61 zanlıya yönelik dünkü operasyonda şüphelilerin evlerinde güvenlik güçlerince arama yapıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 12 ildeki operasyonda yapılan aramalarda 635 bin 175 Türk lirası, 42 bin 302 dolar, 15 bin 560 avro, 295 bin Suriye lirası ile 29,40 gram muhtelif altın, 2 gremse altın, 12 tam altın, bir yarım altın ile 5 çeyrek altın bulundu.

Aramalarda kurusıkı tabanca ile 32 fişek, 53 cep telefonu, 9 dizüstü bilgisayar, 5 tablet, 26 flash bellek, 4 hafıza kartı, 2 dahili bellek, 9 CD, fotoğraf makinesi, ajanda ve 2 not defterine de el konuldu.

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