12 Kasım 2020 Perşembe 15:18 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 15:18

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan ve yurt güvenliğini sağlayan uzman çavuşlar günü bugün kutlanıyor. Dünya Uzman Çavuşlar Günü mesajları Twitter, Facebook ve Instagram'da paylaşılıyor. Uzman çavuşlar, ordu hiyerarşisinde erbaş statüsünde yer alır ve terör örgütlerine karşı çok önemli görevler yürütürler. Peki Uzman Çavuşlar Günü anlam ve önemi nedir?Dünya Uzman Çavuşlar Günü mesajları

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışır ve yurt güvenliğini sağlayan uzman çavuşlar günü bugün kutlanıyor. Çeşitli görevlere sahip olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan uzman çavuşlar, ordu hiyerarşisinde erbaş statüsünde yer alır. Dünya Uzman Çavuşlar Günü her yıl 12 Kasım tarihinde kutlanıyor. İşte Dünya Uzman Çavuşlar Günü mesajları

DÜNYA UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ MESAJLARI

Uzman Çavuşlar Gününüz kutlu olsun. Allah ayağınıza taş dokundurmasın.

Kahraman Uzman Çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun.

Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için... "12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun"

Ne Mutlu ;

Vatan İçin Can Verenlere,

İslamın Sancağını Taşıyanlara,

Bayrak olup göklerde dalgalananlara,

Ne Mutlu Can Uzman Çavuş’lara!

Vatan için ölmekse kaderim; böyle kaderin ellerinden öperim Diyen YİĞİTLERDİR. 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü Kutlu olsun.

Bedr’in Aslanları, Ad Gününüz Kutlu Olsun.

Rütbe var; yazılır,mezar taşına; zaman sellerinde, aşınır gider. Rütbe var; yazılır cennet arşına; sonsuzdan sonsuza, taşınır gider.

Her operasyon da önden giden ve en çok şehid veren Kahraman Uzman Çavuşlarımızın "12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü" kutlu olsun.

Ödenmesi Mümkün Olmayan Haklar Vardır... Onlar hakkı ödenemeyecek kahramanlardır. 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü Kutlu olsun

Terörün ve teröristin korkulu rüyası, Türk milletinin göz bebeği.

Kahraman Uzman Çavuşlarımızın Günü Kutlu olsun.

Candan, serden, sevdiklerimizden ayrı vatan müdafaasının yılmaz savunucuları... Gününüz Kutlu Olsun

Selam olsun vatanın her karış toprağından, Bu ülke için,millet için,vatanın bölünmezliği için can alıp can verenlere... Uzman Çavuşlar Günü Kutlu olsun

Uzman çavuşlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde görev yaparlar. Ayrıca uzman erbaşlar Özel Kuvvetler Komutanlığında da görev yapabilmektedir. TSK'daki kuvvet komutanlıkları emrinde görevli personel ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrindeki personelin görev yerleri farklılık gösterse de, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 3'üncü maddesinde belirtildiği şekilde uzman çavuşların görev ve istihdam yerleri devamlılık arz eden teknik, kritik görev yerleri ya da çavuş kadro görev yerleridir.

Ayrıca Milli Savunma veya İçişleri Bakanlıklarınca onaylanan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadroları her yıl yayımlanarak duyurulur. Uzman çavuşlar uzman onbaşı, sözleşmeli çavuş, çavuş, sözleşmeli onbaşı, onbaşı,sözleşmeli er ve erlerin üstü olup, cezaî müeyyideler ile yargılama usulü bakımından er ve erbaşların tâbi olduğu hükümlere tâbi olurlar. Uzman çavuşların, aynı rütbedeki diğer bir uzman çavuş ile aralarında astlık üstlük ilişkisi yoktur. Uzman erbaşlar, istihdam edildikleri kadro görevleri ile beraber 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaşlar için belirtilen görevleri de yaparlar.