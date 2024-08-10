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12 katlı binanın çatısında korkutan yangın

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 12 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Mahsur kalanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 08:37 - Güncelleme:
12 katlı binanın çatısında korkutan yangın
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Kağıthane'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanı fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binanın çatısından düşen odun parçaları otomobile hasar verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sebebiyle binanın çatısında hasar oluştu.

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