12 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Kağıthane'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanı fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binanın çatısından düşen odun parçaları otomobile hasar verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sebebiyle binanın çatısında hasar oluştu.

