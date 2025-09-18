İSTANBUL 24°C / 16°C
Güncel

12 kişinin karıştığı trafik tartışması kanlı bitti

Malatya'da 12 kişinin karıştığı trafik tartışması kanlı bitti. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İHA18 Eylül 2025 Perşembe 13:05 - Güncelleme:
12 kişinin karıştığı trafik tartışması kanlı bitti
Malatya'da trafikte başlayan tartışma, polis merkezi çıkışında yeniden alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. 12 kişinin karıştığı olayda 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.D., O.A., G.Ö., M.A., A.M.K., A.K., A.G. ile E.Ö., F.Ö., H.Ö., Ö.S. ve Ü.M. arasında trafikte başlayan tartışma polis merkezi çıkışında da devam etti. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada F.Ö. ve H.Ö. bıçakla, Ü.M. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

