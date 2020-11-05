12 kişiyi öldürdüğü iddia edilen seri katilden ilginç savunma: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm

DHA 05 Kasım 2020 Perşembe 14:25 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 14:25

Ordu'nun Akkuş ilçesinde şarküteri işleten Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının ardından yakalanıp, gözaltına alındı. Ordu ve Samsun'da 12 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Çayıroğlu tutuklandı. Genişletilen soruşturmada Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 19 Ocak 2018 günü cezaevinden çıktığı, ilk cinayeti 10 Şubat 2018'de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ya da zehirleyerek öldürdüğü belirlendi.

AKKUŞ İLÇESİNDEKİ 8 CİNAYET DOSYASI ÜNYE'YE GÖNDERİLDİ

Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde işlenen 9 cinayetle ilgili soruşturma Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapıldı. 8 cinayet ile ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi bulunan Ünye Adliyesi'ne gönderdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında ‘yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek tasarlayarak öldürmek’, 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Tamamı 2018 yılında işlenen 8 cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

‘BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM’

8 cinayet arasında yer alan Hasan Güneş, oğlu Sabri Güneş ve gelini Zahide Güneş’in öldürülmeleriyle ilgili Çayıroğlu hakkında 'gece vakti yağma, yangın, su baskını, batırma, tahrip, nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dava bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katılan Mehmet Ali Çayıroğlu, mahkeme başkanının "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusu üzerine ağlayarak, “Ben kimseyi öldürmedim. Ben böyle bir insan değilim. Birilerini öldürmek istesem borçlu olduğum kişileri öldürürdüm. Benim Samsun’da 365 bin lira borcum var. Bazı tanık ifadelerinde çelişkiler var. Bu tanıkların yeniden dinlenilmesini istiyorum. Maktullere yönelik herhangi bir eylemim olmadı. Bu nedenle beraatimi talep ediyorum” dedi.

Duruşma, katil zanlısı Çayıroğlu’nun yazılı olarak talep ettiği tanıkların dinlenmesine karar verilerek 12 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

4 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde, 10 Şubat 2018'de, Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen'in (60) gece yarısı evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma halen Terme Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülüyor.

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Doğyolu Mahallesi'nde yaşayan ve kaybolduktan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulunan Şeker Köseoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma ise cinayette kullanılan suç aletinin kesin tespiti yapılamaması nedeniyle Akkuş Cumhuriyet Savcılığı'nca devam ediyor.

ÇAYIROĞLU’NUN İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLEN CİNAYETLER ŞUNLAR;

24 Şubat 2018: Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yarısı evlerine yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

13 Temmuz 2018: Ordu'nun Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, evinde gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu.

22 Temmuz 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan Güneş ve gelini Zahide Güneş hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alış veriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı.

31 Temmuz 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai- Ümit Türedi çifti, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı tabanca, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.

DEVAM EDEN SORUŞTURMALAR

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde, 10 Şubat 2018'de, Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen'in (60), gece yarısı evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmesiyle ilgili soruşturma Terme Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılıyor.

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Doğyolu Mahallesi'nde yaşayan ve kaybolduktan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulunan Şeker Köseoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma ise cinayette kullanılan suç aletinin kesin tespiti yapılamaması nedeniyle halen Akkuş Cumhuriyet Savcılığı'nca sürdürülüyor.