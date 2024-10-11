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1.2 milyon TL'lik vurgun! CHP'de naylon fatura skandalı

CİMER'e ihbarda bulunan bir vatandaş, CHP Mamak İlçe Başkanlığı'nda naylon faturalı dolandırıcılık yapıldığını iddia etti. İhbarda CHP Mamak İlçe Başkanlığı, 1.2 milyon TL naylon fatura kullanmakla suçlandı. 6 şirketten biri 5 Haziran'da sahtecilikten kapatılırken, ilçe başkanı Behçet Akdulum 5 gün sonra CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

Akşam Gazetesi11 Ekim 2024 Cuma 08:19 - Güncelleme:
1.2 milyon TL'lik vurgun! CHP'de naylon fatura skandalı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ihbarda bulunan bir vatandaş, CHP Mamak İlçe Başkanlığı'nda naylon faturalı dolandırıcılık yapıldığını öne sürdü.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İsminin gizli kalmasını isteyen ihbarcı, CHP'nin eski Mamak İlçe Başkanı Behçet Akdulum ile İlçe Saymanı Eren Piri'nin naylon fatura kullanarak hem devleti zarara uğratıldığını hem de partinin parasını zimmetine geçirdiğini iddia etti.

Başvurusunda "Siyasi partiler hizmet etme yeridir. Kişilerin çıkarları doğrultusunda para yeme yerleri değildir" ifadesini kullanan ihbarcı, naylon fatura kesmekle suçladığı 6 şirketin adlarını, vergi numaralarını ve KDV dahil fatura miktarlarını tek tek sıraladı; sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.

ADAMLARI HÂLÂ YÖNETİMDE

CHP eski Mamak İlçe Başkanı Behçet Akdulum ve yönetimi, 10 Haziran 2024'te CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-Behçet Akdulum

Daha sonra yapılan kongrede bugünkü ilçe yönetimi işbaşı yaptı. Suçlanan isimlerden biri olan İlçe Saymanı Eren Piri, yeni yönetimde ilçe sekreteri olarak görev aldı. Bu şekilde eski yönetimden 6 kişinin daha yeni yönetimde görevlendirildiği görüldü.

Eren Piri

ŞİRKETE SAHTE BELGEDEN KİLİT

Şikayet dilekçesinde 525 bin 624 TL naylon fatura düzenlemekle suçlanan Ş. Grup firmasının 31 Mart yerel seçimlerinden 3 ay önce 22 Aralık 2023'te kurulduğu tespit edildi. Firmanın adresinde hiçbir çalışan olmadığı, üretiminin bulunmadığı belirtildi. Dönemin Mamak İlçe Başkanlığı'nın şirketten araç giydirme, baskılı branda, mini CHP rozeti, raşel kumaş saplı Türk bayrağı gibi ürün-hizmet aldığı; ancak ortada teslim tutanağı ve irsaliye bulunmadığı iddia edildi. Ulus Vergi Dairesi'nin şirketi incelemeye aldığı; sahte belge kullanıldığının belirlenmesi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2024'te Vergi Usul Kanunu 160/a (sahte belge düzenlemek) hükmü uyarınca kapatıldığı öğrenildi.

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