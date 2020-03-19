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Güncel

12 sınıf öğrencisi iki hafta önce teşhis edilen lösemi nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar'daki Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Berk Kahraman (17), lösemi teşhisi konulmasının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

DHA19 Mart 2020 Perşembe 11:50 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:51
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Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 12/B sınıfının sevilen öğrencisi Mustafa Berk Kahraman, 2019-2020 eğitim- öğretim yılı ikinci yarı yılının başlamasından sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Kahraman’a lösemi teşhisi konuldu. Lise öğrencisi Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yataklı tedaviye alınmasından 2 hafta sonra kurtarılamadı. Mustafa Berk Kahraman’ın ölümüne inanamayan arkadaşları ve öğretmenleri Merkez Ulu Camii’nde kılınan namazına katıldı. Cenaze, Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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