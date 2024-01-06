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12 suçtan hakkında 45 yıl hapis cezası bulunan hükümlü evin odasına kazılan çukurda yakalandı

Sivas'ta 12 suçtan hakkında 45 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, annesinin evinin bir odasına kazılan çukurda yakalandı.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 13:38 - Güncelleme:
12 suçtan hakkında 45 yıl hapis cezası bulunan hükümlü evin odasına kazılan çukurda yakalandı
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Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, kasten yaralama, otodan hırsızlık, güveni kötüye kullanma, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı suçlarından 12 kaydı bulunan ve hakkında 45 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.E'nin (30), kent merkezinde annesi Ö.E'ye ait evde saklandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, evin bir odasının zeminindeki yükseltiyi fark edip halıyı kaldırdıklarında ahşap kapakla karşılaştı.

Kapağı kaldıran ekipler, buradaki çukura gizlenen S.E'yi yakaladı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu arada S.E'nin yakınları, adliye önünde basın mensuplarına saldırarak hakaret etti.

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