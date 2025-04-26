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12 şüpheliye ''görevi kötüye kullanma'' ve ''rüşvet''ten tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan İzmir Serbest Bölge'deki 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanma' iddialarına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 12'si tutuklandı.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 13:49 - Güncelleme:
12 şüpheliye ''görevi kötüye kullanma'' ve ''rüşvet''ten tutuklama
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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince serbest bölgedeki rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiaları üzerine çalışma yürütüldü.

Şüphelilerin, gümrüklü alandaki konteynerlerde öncelik sağlanması, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin inceleme yapılmaksızın geçirilmesi, eksik beyannameyle muayene işleminin yapılması veya yapılmış gibi gösterilmesi, devletin alacağı vergi miktarının belirlenmesi veya ürünün ne olduğunun anlaşılması işlemi için laboratuvar ortamına gönderilmesi gereken ürünlerin gönderilmemesi gibi suçları işlediği belirlendi.

Kent genelindeki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 6'sı kamu görevlisi 25 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 12 bin 200 dolar, 13 tam altın, 40 gram altın, 6 çeyrek altın, 3 gram esrar ele geçirildi.

Rüşvet alma ve verme anının görüntü kayıtlarıyla tespit edildiği, 4 gümrük memurunun bankalar aracılığıyla hesaplarına yatırılan ve kripto varlıklara aktarılan toplam 3 milyon 850 bin lira tutarında rüşvet ilişkili işlem gerçekleştirdiğinin ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • İzmir Serbest Bölge
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