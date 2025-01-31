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Güncel

12 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı! Kaçarken ayağını kırdı

Kütahya'da 12 yaşındaki çocuk sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken ayağını kırdı.

IHA31 Ocak 2025 Cuma 10:07 - Güncelleme:
12 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı! Kaçarken ayağını kırdı
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Börekçiler Mahallesi'nde 12 yaşındaki bir çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Kaçmaya çalışırken ayağını kıran çocuğun tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle muhtarı İsmail Arı, yaptığı açıklamada, bu ay içinde mahallede üçüncü kez benzer bir saldırının yaşandığını belirtti. Sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde beslenmesine tepki gösteren Arı, "Bugün 12 yaşındaki evladımız İ.E.Y., sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve kaçarken ayağı kırıldı. Çok şükür durumu iyi. Ancak bu, mahallemizde yaşanan üçüncü sokak hayvanı saldırısı. Sokaklarda bilinçsizce beslenen hayvanlar insanlara zarar veriyor. Biz de hayvanları seviyoruz, düşman değiliz ama kontrolsüz besleme nedeniyle can kayıpları ve yaralanmalar yaşanıyor.

Sokak hayvanlarının şehir içinde değil, daha ıssız yerlerde barınmasını istiyoruz" dedi. Yetkililere çağrıda bulunan muhtar Arı, mahallede gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, vatandaşların da sokak hayvanlarını bilinçli şekilde beslemeleri konusunda duyarlı olmalarını istedi.

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