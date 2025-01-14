İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2025 Salı / 15 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4958
  • EURO
    36,451
  • ALTIN
    3042.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 12 yaşındaki çocuğu taşla öldürmüştü... Caninin ifadesi ortaya çıktı
Güncel

12 yaşındaki çocuğu taşla öldürmüştü... Caninin ifadesi ortaya çıktı

Bağcılar'da, bir evde 12 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesi ve 5 yaşındaki kardeşinin yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan caninin ifadesi ortaya çıktı.

AA14 Ocak 2025 Salı 11:46 - Güncelleme:
12 yaşındaki çocuğu taşla öldürmüştü... Caninin ifadesi ortaya çıktı
ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta bir evde Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, kardeşi A.S'nin başından ve gözünden yaralandığı olayla ilgili çalışması sürüyor.

Bu kapsamda olayın şüphelisi Zekeriya A. polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli ifadesinde, ölen M.S'nin ailesiyle daha önce tanıştıklarını, eve elektrik tamiratı için geldiğini, tamirat sonrasında istediği paranın verilmemesi üzerine kızın kendisine bıçak çektiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Anne, "Benim ciğerim yanıyor" diye feryat etti.

- OLAY

Bağcılar'da, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki bir evde yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, 5 yaşındaki kardeşi A.S'nin başı ve gözünden yaralandığını belirlemişti.

Yaralı A.S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken M.S'nin cenazesi de incelemenin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırılmıştı.

Olayın ardından fenalaşan çocukların annesi G.S'nin, polis ekiplerine, evlerine kimliği belirsiz bir kişinin girerek çocuklarına taşla saldırdığını söylediği öğrenilmişti.

Küçük kızı taşla öldürdü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.