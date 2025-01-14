İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta bir evde Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, kardeşi A.S'nin başından ve gözünden yaralandığı olayla ilgili çalışması sürüyor.

Bu kapsamda olayın şüphelisi Zekeriya A. polis ekiplerince yakalandı.



Şüpheli ifadesinde, ölen M.S'nin ailesiyle daha önce tanıştıklarını, eve elektrik tamiratı için geldiğini, tamirat sonrasında istediği paranın verilmemesi üzerine kızın kendisine bıçak çektiğini öne sürdüğü öğrenildi.

- OLAY

Bağcılar'da, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki bir evde yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, 5 yaşındaki kardeşi A.S'nin başı ve gözünden yaralandığını belirlemişti.

Yaralı A.S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken M.S'nin cenazesi de incelemenin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırılmıştı.

Olayın ardından fenalaşan çocukların annesi G.S'nin, polis ekiplerine, evlerine kimliği belirsiz bir kişinin girerek çocuklarına taşla saldırdığını söylediği öğrenilmişti.

Küçük kızı taşla öldürdü