İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2020 Cumartesi / 1 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5575
  • EURO
    8,9826
  • ALTIN
    473.93
  • BIST100
    1111.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 12 yaşındaki çocuğun koluna demir korkuluk saplandı
Güncel

12 yaşındaki çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Osmaniye'de, üzerine çıktığı demir korkuluk sağ koluna saplanan 12 yaşındaki Furkan Derin, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Derin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA19 Eylül 2020 Cumartesi 12:43 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 13:27
ABONE OL

Olay, dün akşam, Rızaiye Mahallesi Nahar Yolu üzerinde yaşandı. Furkan Derin, oynamak için 3 Nolu Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesini çeviren demir korkulukların üzerine çıktı. Ancak çocuğun sağ koluna demir korkuluk saplandı. Furkan'ın çığlıklarını duyan vatandaşlar, 112 Acil ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk yardım müdahalesinde bulunurken, itfaiye ekipleri demir korkuluğu kesti.

Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Derin, kolundaki demir parçası, burada kesilerek küçültüldükten sonra ameliyata alındı. Derin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.