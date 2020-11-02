İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Kasım 2020 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4404
  • EURO
    9,8389
  • ALTIN
    513.281
  • BIST100
    1141.95
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 12 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, yatağında ölü bulundu
Güncel

12 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, yatağında ölü bulundu

Kayseri'de doğuştan bedensel engelli ve epilepsi hastası olan Hacer Oğuz (12), yatağında ölü bulundu. Hacer Oğuz'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hacer'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopside ortaya çıkacak.

DHA02 Kasım 2020 Pazartesi 15:57 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 15:57
ABONE OL

Olay, Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi 4435'inci Sokak’taki Köse Apartmanı'nda meydana geldi. Doğuştan bedensel engelli ve aynı zamanda epilepsi hastası olan Hacer Oğuz, gece yarısı sıralarında annesi tarafından yatağına yatırıldı. Anne, sabah saatlerinde uyanmayan kızını yatağında hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hacer Oğuz’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Hacer Oğuz'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hacer'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopside ortaya çıkacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.