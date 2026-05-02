Olay, 29 Temmuz 2025'te sabaha karşı Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Osman Sinanoğlu isimli pasajda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli N.U. (24), dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'i kovaladı. N.U., Eyüp Can'ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu. Olayın ardından Eyüp Can'ın iş yerine geri dönmemesi üzerine, çalışanlar çocuğu aramaya başladı. Pasaj içerisine giren çalışanlar, çocuğu zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopside kafa travması, vücutta kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli N.U. 'ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğun sokakta yürüme anları ve ardından tutuklanan şahsın kovalamaya başlamasıyla kaçması yer aldı.

"ŞAKALAŞIP MUTLU ETMEK İSTERKEN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞ"

Olaydan 9 ay sonra bugün Anamur Adliyesi Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü. Duruşmaya Eyüp Can'ın ailesi, yakınları, tutuklu sanık N.U ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti, sanığı dinledi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık," Ben saf bir insanım, çocukla çocuk, yaslı ile yaslı olurum, ben Eyüp Can'ı kovalarken neticenin bu şekilde olabileceğini asla ön göremezdim. Benim kasti veya ihmal veya taksirle yaptığım herhangi bir eylem yoktur. Benim çocuğu korkutmak veya darp etmek gibi bir eylemim olmadı, görüntülerde neden benden uzaklaşmaya çalıştığını bilmiyorum. Çocukla aramızda yakalayamazsın seklinde muhabbet olduğundan koşalım dedim. Amacım onunla şakalaşıp onu mutlu etmekti, çocuğu tam pasaja girerken bedenen görmedim fakat kıyafetlerinden gördüm. Ben pasajı turlarken pasajda başka bir canlı görmedim, pasajın kapısından çıkarken kedi gördüm. Pasajı ben ilk kez keşfetmiştim, pasajın iki kapısı varmış, ben ara sokaktaki kapıdan girdim ve çıktım, duyduğum tıkırtı sesi cadde tarafından geldi" diyerek kendini savundu.

Olay gecesi dönercide bulunan müşterilerin de tanık olarak dinlendiği duruşmada, N.U.'nun Eyüp Can'a, 'sen bana terbiyesizlik yaptın bedelini ödeyeceksin' gibi tehditlerde bulunup kafasına vurduğu ifade edildi. Tanıklar, N.U.'nun sarhoş olduğunu da ileri sürerken, sanık olaydan sonra eve gidince alkol aldığını söyledi. Test sonuçlarında uyuşturucu madde bulunan sanık ifadesinde Anamur'da bir kez, Adana'da bulunduğu sırada ise madde kullandığını itiraf etti.

Taraf avukatları ve maktul yakınlarının dinlenmesinin ardından mahkemeye heyeti, sanığın kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamı ile olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma sonrasında açıklamada bulunan anne Güllü Can,"İlk duruşmamız oldu. Ben olayda oğlumun kafasında beyaz tozlar bulunduğunu, darp sonucu öldürüldüğünü söyledim. Akşam üzeri keşfe gideceğiz. Gece tekrar keşif yapılacak. Olayla ilgili detaylı araştırmaların yapılmasını istiyorum" dedi.

SANIK SÜREKLİ ÇELİŞKİLİ BEYANLARDA BULUNDU

Müşteki avukatlarından Gurbet Bilbay ise "Az önce Eyüp Can'ın duruşmasından çıktık. Evet başta çok tereddütlerimiz vardı ama heyet bizim istediğimiz gibi konuştu. Hatta bizim sormak istediğimiz bütün soruları kendileri sordu. Hatta kendisine kasten adam öldürmeden ek bir beyan verilip verilmemesi soruldu. Bizim özellikle istediğimiz zaten ilk günden beri vurguladığımız Eyüp Can öldürüldü. Biz her zaman ilk günden beri kasten adam öldürmenin üzerinde duruyoruz. Kesinlikle bu olay ihmal olarak yapılmadı. Bununla ilgili zaten hakimimiz de bunun üstüne gitti. Vücudundaki kesikler ensesindeki kesikler olsun bunlar hepsi incelenecek. Sanık sürekli yok ay ışığı vardı, yok görmedim, yok zifiri karanlıktı gibi sürekli çelişkili beyanlarda bulundu. Eyüp Can'ın nasihat etmek için koştuğunu, poşeti attığını, terlikleri attığını söyledi ve kendisini yakaladığı zaman kendisine sarılacağını, okşayacağını hatta nasihat edeceğini söyledi. Zaten bu durum hayatın olağan akışına aykırı. Bu olay kesinlikle ihmali değil bir kasten adam öldürme" ifadelerini kullandı.

HEM GÜNDÜZ HEM DE GECE KEŞİF YAPILDI

Duruşma sonrasında dün saat: 18.00 sırlarında mahkeme heyeti olayın yaşandığı pasaja geldi. Pasajda incelemelerde bulunan heyet gerekli çalışmaları yaptıktan sonra ayrıldı. Gece 03.00 sıralarında tekrar pasaja geldiği öğrenilen mahkemeye heyetinin ikinci keşfi de gerçekleştirdiği bildirildi.