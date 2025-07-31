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12 yaşındaki Eyüp'ün ölmeden önceki son görüntüleri! Mersin'de kahreden olay

Mersin'de bir pasajda ölü bulunan çocuk ile ilgili gözaltına alınan döner ustası çocuğu şaka amaçlı kovaladığını söylerken 'İhmali Davranış Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme Suçu'ndan tutuklandı. Öte yandan, çocuğun sokakta yürüdüğü ve tutuklanan şahsın kovalamaya başlamasıyla kaçtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

IHA31 Temmuz 2025 Perşembe 09:24 - Güncelleme:
12 yaşındaki Eyüp'ün ölmeden önceki son görüntüleri! Mersin'de kahreden olay
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Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan Osman Sinanoğlu isimli pasajda ustabaşı olarak çalışan N.U. (24), aynı iş yerinde çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can G.'nin servis yaparken yavaş davrandığını söyleyerek kendisiyle şakalaşmaya başladı.

Ardından çocuğu şaka amaçlı kovalayan N.U., Eyüp Can'ı pasajın sokağına kadar takip etti. Bu esnada çocuk gözden kayboldu. Olayın ardından Eyüp Can'ın iş yerine geri dönmemesi üzerine, çalışanlar çocuğu aramaya başladı. Pasaj içerisine giren çalışanlar, çocuğu zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu.

Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Eyüp Can G.'nin çeşitli yerlerinde düşmeye bağlı olma ihtimali de olan 5 adet kesi mevcut olduğunun belirlenmesinin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada yapılan otopsi işleminde çocuğun düşmeye bağlı olarak kafa travması, vücutta kemik kırıkları ve iç organ yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli N.U. 'İhmali Davranış Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme Suçu'ndan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili çalışmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenilirken, güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde çocuğun sokakta yürüme anları ve ardından tutuklanan şahsın kovalamaya başlamasıyla kaçması yer aldı.

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