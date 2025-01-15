İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4926
  • EURO
    36,6159
  • ALTIN
    3067.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 12 yaşındaki kızı vahşice katletmişti! Adliyeye sevk edildi
Güncel

12 yaşındaki kızı vahşice katletmişti! Adliyeye sevk edildi

Bağcılar'da, bir evde 12 yaşındaki kız çocuğunu kaldırım taşıyla vurarak öldürdüğü, 5 yaşındaki kardeşini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
12 yaşındaki kızı vahşice katletmişti! Adliyeye sevk edildi
ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta bir evde Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, kardeşi A.S'nin başından ve gözünden yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Zekeriya A'nın (51) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

- OLAY

Bağcılar'da, 13 Ocak'ta, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki bir adrese ihbarı üzerine giden polis ekipleri, evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiğini, 5 yaşındaki kardeşi A.S'nin başı ve gözünden yaralandığını belirlemişti.

Yaralı A.S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, M.S'nin cenazesi de özel bir hastanenin morguna kaldırılmıştı.

Olayın ardından fenalaşan çocukların annesi G.S'nin, polis ekiplerine, evlerine kimliği belirsiz bir kişinin girerek çocuklarına taşla saldırdığını söylediği öğrenilmişti.

Yapılan araştırma sonucunda kimliği belirlenen şüpheli Zekeriya A. (51) düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Şüpheli ifadesinde, ölen M.S'nin ailesiyle daha önce tanıştıklarını, eve elektrik tamiratı için geldiğini, tamirat sonrasında istediği paranın verilmemesi üzerine kızın kendisine bıçak çektiğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

Öte yandan şüphelinin olaydan önceki gün eve misafirliğe gittiği ortaya çıkmıştı.

Olay günü, maktulün annesi G.S'nin (48) bir çocuğunu yanına alarak İl Göç İdaresi'ne gittiği, bu sırada eve gelen şüphelinin eldiven taktığı ve evdeki eşyaları dağıttığı belirlenmişti.

Hırsızlık ihtimali üzerinde duran ekipler, evde yaşanan boğuşma sırasında zanlının kaldırım taşıyla M.S'yi öldürdüğünü, maktulün boynunda hafif bıçak izi olduğunu tespit etmişti.

Anne G.S'nin 4 çocuğu olduğu ve eşinin yurt dışında çalıştığı öğrenilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.