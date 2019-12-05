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'12 yaşındaki kızımın hesabını soracağım'

Diyarbakır’da ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin arasına, 2017 yılında kaçırılan kızı Özlem için Hakkari’den gelen Vahide Çiftçi de katıldı. Çiftçi, ‘Kızımı almadan bir yere gitmem’ dedi.

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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde ‘evlat nöbeti’ tutan anne-babaların, çocukları dağa kaçırılan diğer ailelere, ‘PKK’dan korkmayın, gelin bize katılın’ çağrısı yankı buldu. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelen anne Vahide Çiftçi, 2017’de 12 yaşındayken kaçırılan kızı Özlem için ‘evlat nöbeti’ne katıldı. Çiftçi’nin katılımıyla nöbetteki aile sayısı 58’e yükseldi. 

ACIMA ACI KATTILAR 

Kızı Özlem kaçırılmadan kısa bir süre önce 9 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybettiğine söyleyen anne Vahide Çiftçi, konuşmakta güçlük çekti. Çiftçi, “Kızım Özlem, 15 Eylül 2017 akşamı ablamın evine giderken PKK’lılar tarafından kaçırıldı. Kızımı zorla götürdüler. Özlem’imi 12 yaşında kaçırdılar. Sorduk ‘Biz kaçırdık’ dediler. 2 yıldır hiçbir haber almadım. Kızım 6’ncı sınıf öğrencisiydi. Buraya kızımı almaya, hesabını sormaya geldim” diye konuştu. 

Vatani görevi için usta birliğine giderken yol kesen PKK’lılar tarafından kaçırılan yeğeni Emrah Avunan için Elazığ’dan gelerek nöbete katılan Muhittin Avunan da, “Biz zaten 40 yıldır PKK ve HDP’nin bir terör örgütü olduğunu biliyoruz. Bunlar Kürtler’in kanını emiyor. Yeğenimi PKK kaçırdı. Biz de Kürt’üz, bu çocuk da Kürt’tür. Siz de ‘biz Kürt’üz’ diyorsunuz. O zaman evlatlarımızı bırakın” ifadelerini kullandı. Avunan, “Devletimizden şunu istiyoruz. Yeter artık PKK ve HDP’yi bitirsinler” dedi.

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