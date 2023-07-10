12. yenilgi de yetmedi! Kılıçdaroğlu: Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil!

Seçim hezimetinin ardından parti içinden gelen istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki Ankara'da bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmiş olmasının dünyanın sonu olmadığın söyledi.

"KAZANAMADIK AMA BU DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Seçimi çok az farkla kaybettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

Kazansaydık farklı bir şey olacaktı kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil yapılan ilk seçimde değil son seçimde değil.